По информации ivbg.ru, 21 октября около 13:00 на 115 километре трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе лоб в лоб столкнулись грузовики DAF и Mercedes-Benz, груженый щебнем.

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Грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz занял одну полосу движения, вторая машины вылетела на обочину. Щебень оказался на трассе. Оба водителя пострадали и были госпитализированы.

Для ликвидации последствий ДТП на место прибыла смены 52 пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного формирования Выборга. Спасатели также отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы избежать возгорания.

Фото: 47news.ru