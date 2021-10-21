Арестованы трое подозреваемых в смертельном избиении киберспортсмена в Никольском

Тосненский городской суд заключил под стражу троих подозреваемых в убийстве 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.

В СИЗО они пробудут как минимум до 20 декабря.

Напомним, киберспортсмена Алексея Малышева нашли в луже крови, без обуви и по пояс голым утром 17 октября возле гаражей в Никольском. Молодого человека доставили в больницу, но он умер. Перед происшествием он познакомился с тремя незнакомцами.

Роковая встреча попала на камеры видеонаблюдения. Позже следком опубликовал видео следственного эксперимента по делу об убийстве.