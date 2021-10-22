Экстренные службы Ленобласти работают в усиленном режиме

Причина повышенного внимания ― ураганный ветер

Сводная группировка от системы РСЧС для ликвидации последствий любых происшествий составляет 4111 человек и 1489 единиц техники, в том числе от МЧС 245 человек и 79 единиц техники.

Напомним, что для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.