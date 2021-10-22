Шестеро ребят из Ленобласти стали финалистами всероссийского конкурса

Ребята оправятся 6 ноября в международный детский центр «Артек», где пройдут финальные испытания конкурса «Большая перемена»

Областными финалистами конкурсного отбора в этом году стали девятиклассники из Выборгского, Всеволожского и Тихвинского районов.

Представлять область на всероссийском конкурсе также будут девятиклассники из Тихвинского, Гатчинского районов и восьмиклассник гатчинского лицея.

Отметим, что в 2020 году в Ленобласти участниками конкурса стали 10 643 школьников. Победителей поздравил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

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