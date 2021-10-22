Михаил Ильин выслушал предложения по ликвидации свалки в Приозерском районе – фото

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин 22 октября посетил с рабочим визитом Приозерский район. Первый пункт инспекции – старая свалка в Приозерске, которая не должна работать с 2014 года.

Вам будет интересно В Колпино снесли целый квартал в рамках программы реновации В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершили снос последних зданий квартала на проспекте Ленина. На их месте появятся новые жилые дома. Об этом... 28.09.2021 3145

Весь мусор с территории около 301 гектара предложили вывезти на полигон ТБО. Второй вариант – хранить отходы на участке в старом лесном карьере.

Однако это решение не подходит. Ведь карьер находится на территории лесного фонда. Поэтому складировать мусор там нельзя.