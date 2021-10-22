Сергей Перминов рассказал о важности медиакоммуникации и работе с цифровыми платформами

Россия, согласно результатам исследования некоммерческого фонда «Центр содействия законотворчеству», заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов.

По мнению сенатора от Ленинградской области, замглавы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Перминова, которое он выразил в эфире телеканала «Вместе-РФ», российские парламентарии стали более открытыми, понимают цифровые медиа, их плюсы и выгоды.

«Без активного присутствия в поле коммуникаций с жителями, избирателями, в СМИ о нашей деятельности – как по актуальным вопросам парламентской деятельности, так и по насущным вопросам, которые мы можем решать в интересах каждого жителя страны – никто не будет знать», – рассказал Сергей Перминов

Это важно, потому что без обратной связи деятельность парламента не будет эффективной. Ведь мало что может заменить личное общение. Поэтому важно использовать все площадки для продвижения своих идей избирателям.

«Чем выше уровень коммуникации и вовлеченности избирателей в том числе в обсуждение нормативных контуров, которые определяют его жизнь, тем выше качество законотворческой деятельности, – подчеркнул Сергей Перминов