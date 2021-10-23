Путин поделился планами России на Афганистан

Как сообщает «Лента.ру» с заседания клуба «Валдай», Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, так как его стабильность в интересах граждан РФ и КНР.

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По словам президента России, обеим странам нужен «спокойный, развивающийся» Афганистан, который не является источником терроризма и радикализма. Играют роль и поставки из страны опиатов. Справиться с этим поможет восстановление афганской экономики.

Россия и Китай помогут реализовать в стране крупные проекты и обеспечить безопасность. Соответствующие службы контактируют с афганской стороной.