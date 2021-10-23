Похитителя 400 рублей из церкви в Стрельне нашли сразу в СИЗО

По информации ivbg.ru, закончено расследование кражи, произошедшей в ночь на 22 июня 2021 года в Стрельне. Вор проник в храм «Святых благоверных князей Петра и Февронии» и украл 400 рублей.

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Личность вора установлена – им оказался 33-летний гражданин Белоруссии. Его обнаружили в СИЗО, где он находился под арестом за аналогичное преступление. Меру пресечения подозреваемому оставили прежней.

Установлено, что ранее подозреваемый уже был несколько раз судим за кражи, причем, на территории двух государств. А в России его уже наказывали штрафом в 30 тысяч рублей за незаконное пересечение границы.