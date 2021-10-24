Коронавирус выявили еще у 327 жителей Ленобласти — данные на 24 октября

В Ленобласти за последние сутки выявили 327 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 75 886 человек, выздоровели — 56 813.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+11), Большой Двор (+1) .

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+2), Сумино (+4), Торосово (+1), Большая Вруда (+3), Клопицы (+1), Роговицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+1), Паша (+1), Иссад (+1), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+11), Кудрово (+19), Новое Девяткино (+7), Янино-1 (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+3), Старая (+6), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Мистолово (+1), Прилесный (+1), Новая Проба (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+10), Джатиево (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Светогорск (+9), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Лосево (+1), Кравцово (+1), Возрождение (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+19), Рождествено (+2), Кобралово (+2), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Вырица (+3), Коммунар (+4), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Лампово (+2), Новый Учхоз (+2), Новый Свет (+1), Пижма (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Мыза-Ивановка (+1), Кобринское (+1), Фьюнатово (+1), Пудость (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+8) , Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+16), Будогощь (+1) .

Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+1), Синявино (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9).

Ломоносовский район: Аннино (+3), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Виллози (+1), Лопухинка (+1), Разбегаево (+1), Орбита-3 (+1).

Лужский район: Луга (+7).

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Вознесенье (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+6), Снегиревка (+1), Кузнечное (+2), Плодовое (+1), Раздолье (+1), Лосево (+1), Тракторное (+1), Красноозёрное (+1), Бережок (+1), Запорожское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+15), Старополье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+13).

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+3), Федоровское (+1), Форносово (+2), Красный Бор (+1), Войскорово (+1) .

Тем временем в Ленобласти вновь ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 30 октября в «красной зоне» посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.