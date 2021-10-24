В России коммунальные услуги в 2021 году подорожали на 9%

В России за три квартала 2021 года средняя сумма квитанции за услуги ЖКХ выросла на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 3 410 рублей.

Аналитики считают, что подорожание связано с холодной зимой на фоне аномально теплой в прошлом году. В 2021 г. температура в батареях была выше, а тепло подавалось дольше, чем в предыдущий зимний сезон. Кроме того, в период карантина несколько месяцев люди провели за городом, что понизило объемы потребления воды и электроэнергии, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Ранее правительство России утвердило постановление, разрешающее пересмотреть стоимость заключенных контрактов на капитальный ремонт в жилых домах из-за повышения цен на стройматериалы.