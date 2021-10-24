Петербуржец прострелил себе ногу на охоте под Мгой

Инцидент произошел утром 23 октября в лесу у поселка Старая Малукса в Кировском районе Ленобласти.
По предварительной информации, во время охоты 37-летний житель Петербурга снял ружье с предохранителя и, запутавшись, выстрелил себе в ногу. От госпитализации мужчина отказался.
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23.10.2021 111
Ранее мы сообщали, что мужчина случайно ранил в голову своего товарища из ружья на охоте под Гостилицами. Он умер.