Петербуржец прострелил себе ногу на охоте под Мгой

Инцидент произошел утром 23 октября в лесу у поселка Старая Малукса в Кировском районе Ленобласти.

По предварительной информации, во время охоты 37-летний житель Петербурга снял ружье с предохранителя и, запутавшись, выстрелил себе в ногу. От госпитализации мужчина отказался.

Вам будет интересно Директор «Магнита» в Мурино переломал вору кости в подсобке По информации ivbg.ru, 22 октября был задержан 27-летний директор магазина «Магнит» на Воронцовском бульваре, 11, в Мурино. Мужчину подозревают в избиении... 23.10.2021 111

Ранее мы сообщали, что мужчина случайно ранил в голову своего товарища из ружья на охоте под Гостилицами. Он умер.