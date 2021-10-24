Правительство не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

Свой отказ правительство аргументировало тем, что в проекте использованы «неконкретизированные оценочные формулировки» типа «непринятие всех зависящих от него мер», «совершить в будущем», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство». Такие слишком общие формулировки, по мнению кабмина, могут привести к вольному правоприменению закона.

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Также указано, что в пояснительной записке нет статистики, которая подтверждала бы необходимость применения такого закона. К тому же автор проекта неправильно оформил поправки в Уголовный кодекс.