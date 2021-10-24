Предстоящей ночью в Ленобласти подморозит до -8 градусов

В понедельник, 25 октября, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Днем в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура воздуха ночью -4…+1C°, на востоке местами до -8 C°, днем +3…+8 C°, на востоке местами до 0C°.

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Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица, днем на востоке сложная обстановка.