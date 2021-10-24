 «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» будут закрыты в нерабочие дни — Дрозденко

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», расположенные на границе Петербурга и Ленобласти, будут закрыты в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября.

Об этом в своем Instagram-аккаунте написал Александр Дрозденко, пишет 78.ru.

«Меги» будут закрыты на период закрытия торговых центров в Петербурге, — отметил Дрозденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в Петербурге с 30 вводят локдаун на время нерабочих дней. В частности, не будут работать общепит и розничная торговля, салоны красоты и фитнес-центры. А в Ленобласти с 30 октября в «красной зоне» посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.