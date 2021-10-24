В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин

В Сосновом Бору на дороге были замечены кони. Животные бежали вдоль проезжей части и иногда выбегали перед машинами.

«Чьи кони?! Выскочили на дорогу, перед машинами, еле успели затормозить», — пишет автор фотографий.

В ГИБДД уже сообщили об опасных пробежках коней. В комментариях пользователь написал, что коней ищут хозяева из коттеджного поселка Смолокурка.