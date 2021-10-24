В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин

Автор: Гузель Галимова
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В Сосновом Бору на дороге были замечены кони. Животные бежали вдоль проезжей части и иногда выбегали перед машинами.

«Чьи кони?! Выскочили на дорогу, перед машинами, еле успели затормозить», — пишет автор фотографий.
В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин Сосновый Бор, Ленобласть, кони
В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин Сосновый Бор, Ленобласть, кони
В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин Сосновый Бор, Ленобласть, кони
Источник: Мой Сосновый Бор, ВК

В ГИБДД уже сообщили об опасных пробежках коней. В комментариях пользователь написал, что коней ищут хозяева из коттеджного поселка Смолокурка.

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В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин Сосновый Бор, Ленобласть, кони
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