В Сосновом Бору кони, бегающие по дороге, затормозили движение машин

В Сосновом Бору на дороге были замечены кони. Животные бежали вдоль проезжей части и иногда выбегали перед машинами.
«Чьи кони?! Выскочили на дорогу, перед машинами, еле успели затормозить», — пишет автор фотографий.
Источник: Мой Сосновый Бор, ВК
В ГИБДД уже сообщили об опасных пробежках коней. В комментариях пользователь написал, что коней ищут хозяева из коттеджного поселка Смолокурка.
Вам будет интересно
Животных видели вечером 21 октября возле железной дороги между платформами 77-й и 80-й километр недалеко от Гатчины. Также сразу троих медведей...
23.10.2021 152