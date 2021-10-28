Не исключено, что всем им придется заплатить штрафы.
В Ленобласти продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. На этот раз нарушителей ловили на вокзале в Гатчине и в электричках на гатчинском направлении.
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26.10.2021 151
В итоге, было составлено 28 административных протоколов. Инспекторы провели более 50 профилактических бесед и раздали медицинские маски тем, у кого их не было.
В комитете по транспорту напомнили, что за нарушение «масочного режима» предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти вновь ужесточили covid-ограничения. В частности, с 30 по 7 ноября будут закрыты торговые центры, запрещены дискотеки и концерты.