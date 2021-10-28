Судебные приставы в 2021 году взыскали с должников по алиментам 22,6 млрд рублей

Судебные приставы России с начала 2021 года взыскали с должников по алиментам более 22,6 млрд рублей. Взыскание алиментов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 74%.

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Как отметили в ФССП, доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 75,3%.

В ходе взыскания алиментов 57 тысяч раз арестовывали имущества. В розыск объявлено 56 тысяч алиментщиков, разыскано 33,3 тысяч, в отношении остальных розыскные мероприятия продолжаются.

В отношении 95 тысяч должников возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ. В отношении более 45 тысяч должников – уголовные дела по ст. 157 УК РФ.