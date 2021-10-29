Коронавирус выявили еще у 358 жителей Ленобласти — данные на 29 октября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 358 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 29 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+7), Пикалёво (+4), Ефимовский (+2), Веретье (+1) .

Волосовский район: Волосово (+7), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Сумино (+1), Торосово (+1), Большой Сабск (+1), Беседа (+1) .

Волховский район: Волхов (+11), Колчаново (+1), Сясьстрой (+2), Кисельня (+1), Новая Ладога (+1), Усадище (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+21), Кудрово (+10), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+3), Янино-2 (+1), Воейково (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+2), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+3), Токсово (+1), Романовка (+5), Бугры (+7), пгт. им. Свердлова (+9), Дубровка (+1), массив Корнево, СНТ Спутник (+1), Рахья (+1), Рапполово (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+20), Рощино (+1), Советский (+4), Светогорск (+1), Поляны (+1), Каменногорск (+1), Соколинское (+1), Лосево (+1), Кравцово (+1), Лесогорский (+4), Вещево (+1), Токарево (+1), Пески (+1), Остров (+1) .

Вам будет интересно Дрозденко: в Ленобласти не вводят локдаун и не заставляют вакцинироваться Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опроверг заблуждения, связанные с коронавирусом. Речь идет о локдауне и обязательной вакцинации. В своем Instagram-аккаунте Александр Дрозденко... 28.10.2021 302

Гатчинский район: Гатчина (+15), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+7), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+14) , Кингисеппский (+2) .

Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+2) .

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+5), Приладожский (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+11), Янега (+1), Рассвет (+1) .

Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Аннино (+2), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Оржицы (+2), Келози (+1), Глобицы (+1), Копорье (+2), Витино (+1), Простоквашино (+1).

Лужский район: Луга (+8), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Скреблово (+1), Березицы (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+7), Никольский (+1), Важины (+2) .

Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+2), Громово (+1), Кузнечное (+3), Судаково (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+11), Гостицы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+12), Шугозеро (+1), Ганьково (+1), Коськово (+1) .

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+2), Новолисино (+1), Форносово (+2), г. Любань (+4), пос. Ушаки (+1), Красный Бор (+2) .

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти вновь ужесточили covid-ограничения. В частности, с 30 по 7 ноября будут закрыты торговые центры, запрещены дискотеки и концерты.