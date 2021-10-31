Водитель наехал на 7-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации правоохранительных органов, утром 31 октября, водитель иномарки совершил наезд на семилетнего мальчика.

По предварительным данным, ребенок находился без сопровождения взрослых и перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

По факту произошедшего проводится проверка.

Вам будет интересно
«Лада» сбила подростка у спорткомплекса в Выборге
По информации ivbg.ru, 26 октября 20:10 на переходе возле спортивно-оздоровительного комплекса «Фаворит» на улице Приморской в Выборге произошло ДТП. «Лада» под...
27.10.2021 185
Автор