Водитель наехал на 7-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
По информации правоохранительных органов, утром 31 октября, водитель иномарки совершил наезд на семилетнего мальчика.
По предварительным данным, ребенок находился без сопровождения взрослых и перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
По факту произошедшего проводится проверка.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 26 октября 20:10 на переходе возле спортивно-оздоровительного комплекса «Фаворит» на улице Приморской в Выборге произошло ДТП. «Лада» под...
27.10.2021 185