Облачная и теплая погода ожидается в Ленобласти 1 ноября

Новая неделя начнется с теплой и спокойной погоды.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 1 ноября на территории Ленобласти будет тепло и облачно.
Отмечается, что ночью местами вероятен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный и южный со скоростью 3-8 м/с.
Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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31.10.2021 92