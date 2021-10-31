Облачная и теплая погода ожидается в Ленобласти 1 ноября

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Новая неделя начнется с теплой и спокойной погоды.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 1 ноября на территории Ленобласти будет тепло и облачно.

Отмечается, что ночью местами вероятен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный и южный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Вам будет интересно
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео
Над Ладожским озером ночью наблюдали северное сияние. ﻿ Очевидцам удалось заснять сполохи в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро...
31.10.2021 92
Автор