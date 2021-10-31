Облачная и теплая погода ожидается в Ленобласти 1 ноября

Новая неделя начнется с теплой и спокойной погоды.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 1 ноября на территории Ленобласти будет тепло и облачно.

Отмечается, что ночью местами вероятен небольшой дождь. Ветер ожидается юго-западный и южный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.