Петербуржец без qr-кода пытался прорваться на спектакль в Большом театре кукол

В Санкт-Петербурге мужчина без qr-кода попытался прорваться на спектакль в Большом театре кукол. Но попал в полицию с расцарапанным лицом.

Вам будет интересно Как и что будет работать в нерабочие дни в Петербурге? И куда нужен qr-код? В объявленный нерабочим период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге будет ограничена работа многих учреждений. Редакция... 30.10.2021 503

У петербуржца был билет на спектакль «Летов. Дурачок», однако не было qr-кода о вакцинации от COVID-19. Как сообщал ivbg.ru, этот код с 30 октября является обязательным для посещения ряда городских учреждения.

Когда охранник отошел, мужчина попытался незаметно пробежать в фойе. Далее, как сообщают в Большом театре кукол, «упал, поцарапал лицо, в итоге пришлось вызвать полицию». На все попытки его вразумить он отвечал, что будет на спектакле «один такой, и его никто не заметит».