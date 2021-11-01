Полиция задержала маршрутчика, изнасиловавшего женщину прямо в автобусе

Насильником оказался 48-летний гражданин Киргизии. Выяснилось, что задержанный двумя неделями ранее совершил подобное и с несовершеннолетним ребенком.

Как ранее сообщал ivbg.ru, 28 октября 44-летняя жительница Кудрово Всеволожского района возвращалась с работы на маршрутке К-94. В салоне из пассажиров кроме нее никого не было.

Водитель автобуса заблокировал двери и увез женщину к гаражам возле станции метро «Лесная». Там применил физическую силу, изнасиловал и отпустил. Женщина в слезах позвонила знакомой, которая и вызвала полицию.





Насильником оказался 48-летний гражданин Киргизии по имени Острасев Сергей. Позже выяснилось, что 16 октября в 23 часа вечер у дома по Сочинской улице он также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка 2003 года рождения. Заявление от него было принято уже после задержания подозреваемого, в прошедшие сутки.