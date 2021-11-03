Дочь жителя поселка Сосново Анастасия обратилась в редакцию ivbg.ru с просьбой разобраться с незаконным демонтажем. В доме №8 на улице Никитина в поселке Сосново Приозерского района начались несогласованные с жильцами и управляющей компанией работы по разборке многоквартирного дома. Сложившаяся ситуация, по мнению жильцов, создает угрозу их жизни и здоровью.

По словам Анастасии, работы начались с 27 октября 2021 года по заявлению одного из собственников, получившего разрешение на работы по переустройству и перепланировке помещения от администрации поселка Сосново и газовой службы. Однако фактически проходит реконструкция, так как портиться имущество всех собственников — внешняя несущая стена дома. В ходе работ также запланировано пристраивание лестницы, прилегающей к внешней стене.

«На сегодняшний день вытащены несущие блоки из основания дома, оголены газовые трубы, наносится непоправимый ущерб конструкции многоквартирного дома, создана угроза жизни и здоровью жильцов», — рассказала она.

Отсутствие согласия собственников

Согласия собственников и управляющей компании ООО «Верис» на проведение демонтажа не получали. В результате владельцы недвижимости в доме №8 на улице Никитина написали коллективное обращение в администрацию поселка с жалобой. Глава поселения Михаил Киреев 1 ноября 2021 года отменил уведомление, разрешающее проведение перепланировки, но деятельность по монтажу продолжается и сегодня.

«При этом не учтено, что блоки вытащены из несущей стены дома, ранее на этой стороне дома уже была трещина, и также планируют поставить ступеньки, все эти работы разрушают имущество общего пользования, нужно согласие всех собственников — оно отсутствует», — поделилась дочь собственника многоквартирного дома, где проводятся демонтажные работы.

Действия администрации Сосново Глава поселка Сосново рассказал журналисту ivbg.ru, что администрация подала заявление в полицию о приостановке проводимых работ. Он сообщил, что пока не ознакомился с конструктивным планом здания, чтобы понимать, является ли стена, о которой идет речь, несущей или она — ограждающая конструкция. «Я со своей стороны сделал все, чтобы это остановить. Кроме того, уведомление о согласовании перепланировки было одобрено без моего ведома», — добавил Михаил Владимирович. С сотрудником, который превысил полномочия, выдав документ без ведома главы поселка, будет проведен разговор после окончания нерабочих дней — 8 ноября.

Общение в УК

Собственники также обратились в управляющую компанию ООО «Верис» с просьбой посодействовать в прекращении работ.

Редакция связалась с гендиректором организации Натальей Самойловой, которая пояснила, что УК обратилась в администрацию с просьбой остановить работы. Наталья Николаевна сообщила, что ООО «Верис» не имеет законного права наложить запрет на прекращения демонтажа. Она уточнила, что, в соответствии с жилищным кодексом, проведение указанных работ — незаконно, так как не получено положительное решение общего собрания собственников.

Заявление в полицию

Кроме того, владельцы квартир написали заявление в полицию и получили отказ о возбуждении административного правонарушения.

Глава поселка сказал, что не видит ничего плохо в том, чтобы в доме на первом этаже появились какие-либо организации, размещающие объекты торговли или общепита.