С 2022 года ленинградцы смогут воспользоваться социальной догазификацией

Этот волнующий многих жителей Ленобласти вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК регионального парламента.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, по информации заместителя председателя областного комитета по ТЭК Александра Клецко, за 4 года планируется подключить к газу более 85 тысяч домовладений в более чем 400 населенных пунктах Ленобласти. Единым оператором, отвечающим за догазификацию, будет АО «Газпром газораспределение Ленобласть». Проведение трубы до участка собственника будет бесплатным, а для подключения газа гражданин уже сам должен сделать проект, а также купить газовое оборудование.

При этом в областном бюджете заложены средства на предоставление субсидий гражданам на проведение газопроводов по земельным участкам жителей, приобретение газовых плит и котлов. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо заключить договор на подключение до границы земельного участка с АО «Газпром газораспределение Ленобласть» и договор в рамках Постановления №282 от 30 августа 2013 года о порядке предоставления субсидий из областного бюджета региона юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения в границах земельного участка.

Таким образом, догазификация распространяется на подключение индивидуальных жилых домовладений, принадлежащих на праве собственности заявителям — физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети (полностью или частично), и требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие домовладения. В случае если домовладение зарегистрировано в установленном порядке, расположено в населенном пункте, который уже газифицирован, гражданин может попасть в программу догазификации и рассчитывать на бесплатное подключение.

Председатель постоянной комиссии Михаил Коломыцев напомнил, какой ситуация с газифицированием была раньше: «Потребитель сам оплачивал подведение газовой трубы до своего участка по утвержденному тарифу. При этом, подключиться могли только те участки, которые находились не далее 200 м от главного газопровода. Другие же, если хотели газифицироваться, платили за это огромные средства. А сейчас все — в равных условиях. Теперь собственники частных домов не только смогут бесплатно довести до своего участка газопровод, но и с 1 января 2022 года получить компенсацию».

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала комитету по ТЭК к 1 декабря предоставить инструкцию об участии в догазификации, прочитав которую, граждане смогли четко понимать, смогут ли они быть участниками этой программы, куда обратиться, чтобы в ней участвовать, какие субсидии при этом они могут получить и т.д. Данная информация будет доведена до жителей в средствах массовой информации.

Догазификация — это подключение домовладения к газораспределительным сетям. При этом бесплатно подводят газ только к границам земельного участка, а в населенном пункте уже должен быть газопровод. Напомним, о старте программы социальной газификации регионов объявил в своем послании Президент России Владимир Путин 21 апреля этого года, после чего был принят закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.

Напомним, что подать документы на подведение газа до участка можно в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале, на сайте единого оператора газификации России connectgas.ru и по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.

Ранее субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей.