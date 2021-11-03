В Буграх неизвестный сжег четыре припаркованных автомобиля

Полиция разыскивает поджигателя. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября у дома №8 на Полевой улице в Буграх во Всеволожском районе Ленобласти. Неизвестный мужчина поджег приппаркованные Kia Rio и Volkswagen Polo, после чего скрылся. Огонь перекинулся на стоявшие рядом Skoda Octavia и Hyundai Sonata. Два автомобиля сгорели полностью.