В Буграх неизвестный сжег четыре припаркованных автомобиля

Полиция разыскивает поджигателя. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в ночь на 2 ноября у дома №8 на Полевой улице в Буграх во Всеволожском районе Ленобласти. Неизвестный мужчина поджег приппаркованные Kia Rio и Volkswagen Polo, после чего скрылся. Огонь перекинулся на стоявшие рядом Skoda Octavia и Hyundai Sonata. Два автомобиля сгорели полностью.
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03.11.2021 142