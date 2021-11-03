Три полосы КАД в сторону Петербурга оказались парализованными

Автомобилисты жалуются на сильную пробку перед тоннелем на внутренней стороне КАД. Сообщается о ДТП, перегородившем дорогу.

Как стало известно ivbg.ru вечером, 3 ноября, на въезде на КАД с Таллинского шоссе произошло ДТП между «Фордом» и пассажирским автобусом. Две полосы движения оказались полностью заблокированы.

Информации о пострадавших пока нет. Судя по кадрам, столкновение было небольшой силы. Экстренных служб на момент публикации на месте аварии замечено не было.