Три полосы КАД в сторону Петербурга оказались парализованными

Автомобилисты жалуются на сильную пробку перед тоннелем на внутренней стороне КАД. Сообщается о ДТП, перегородившем дорогу.
Как стало известно ivbg.ru вечером, 3 ноября, на въезде на КАД с Таллинского шоссе произошло ДТП между «Фордом» и пассажирским автобусом. Две полосы движения оказались полностью заблокированы.
Информации о пострадавших пока нет. Судя по кадрам, столкновение было небольшой силы. Экстренных служб на момент публикации на месте аварии замечено не было.
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03.11.2021 14