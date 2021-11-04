В Выборге годовалый ребенок проглотил батарейку

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ночью 4 ноября в районную больницу обратилась жительница Выборга с годовалым сыном. Она рассказала, что ее ребенок, по всей видимости, проглотил батарейку. Медики диагностировали инородное тело в желудке и оценили состояние как тяжелое, но стабильное.

Вам будет интересно В Песочном женщина после выкидыша спрятала мертвого младенца в шкафу Накануне в больницу Петербурга была доставлена в тяжелом состоянии 40-летняя женщина после выкидыша. Пациенткой заинтересовалась полиция. Женщина рассказала, что в ночь... 04.11.2021 40

Ребенка перевезли в Областную детскую клиническую больницу. Малыш находится под контролем врачей.