Почти четверть жителей Петербурга поддерживают продление нерабочих дней

Большинство россиян высказались против продления локдауна, несмотря на резкий рост заболевших COVID-19. За продление нерабочих дней — только 26% опрошенных.

В Петербурге только 23% жителей проголосовали за продление локдауна в городе. Против такой идеи выступили больше половины петербуржцев — 57 %. Вариант «затрудняюсь» ответить выбрали 20%. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса Superjob.

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Больше всего за введение локдауна высказывались в Волгограде и Омске – 34% и 33% опрошенных соответственно. Меньше — жители Казани и Ростова-на-Дону – 20% и 21%.

Напомним, власти Петербурга рассматривают возможность продления нерабочих дней. В Ленобласти локдаун продлевать не будут. Регион вернется к обычной работе 8 ноября.