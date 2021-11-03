Еще пять регионов решили продлить нерабочие дни

Сразу пять регионов объявили о решении продлить нерабочие дни, введенные по всей России с 30 октября по 7 ноября.

Так, в Челябинской и Курской областях нерабочие дни продлили до 12 ноября, в Смоленской области – до 10 числа, в Брянской — до 14 ноября, в Томской области – до 15 ноября. Днем ранее такое же решение приняли власти Новгородской области.

Еще три региона — Коми, Амурская и Ульяновская область — допустили продление нерабочих дней, но там решение еще не принято. В Петербурге также могут продлить режим нерабочих дней.

В Ленобласти не будут продлеваться нерабочие дни. Регион вернется к обычной работе 8 ноября.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти, как и по всей России, сейчас действует режим нерабочих дней. Он продлится до 7 ноября. На этот период в двух регионах введены дополнительные covid-ограничения. В Северной столице после выходных введут еще дополнительные антиковидные меры.