В Выборге 7 ноября пройдет масштабная военная реконструкция времен Великой Отечественной войны

Автор: Анастасия Щербакова
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Военно-историческую реконструкцию «Огненный штурм! Освобождение Выборга!» можно будет посмотреть онлайн в воскресенье, 7 ноября. 

В Выборге 7 ноября пройдет масштабная военная реконструкция времен Великой Отечественной войны трансляция, патриотическая акция, Огненный штурм! Освобождение Выборга, Ленобласть, Выборг, военная реконструкция, Великая Отечественная ВойнаФото: Интересные события в Выборге
В Выборге 7 ноября пройдет масштабная военная реконструкция времен Великой Отечественной войны трансляция, патриотическая акция, Огненный штурм! Освобождение Выборга, Ленобласть, Выборг, военная реконструкция, Великая Отечественная ВойнаФото: Интересные события в Выборге
В Выборге 7 ноября пройдет масштабная военная реконструкция времен Великой Отечественной войны трансляция, патриотическая акция, Огненный штурм! Освобождение Выборга, Ленобласть, Выборг, военная реконструкция, Великая Отечественная ВойнаФото: Интересные события в Выборге

Организаторы масштабного мероприятия предлагают зрителям увидеть аутентичные кадры старинных зданий Выборга и погрузиться в самый эпицентр боев Выборгско-Петрозаводской наступательной операции.

Реалистичные сцены в госпитале, засады финнов в разрушенных зданиях на подступах к Выборгу, слаженные действия разведки РККА, артиллерийские дуэли и танковое сражение – все это также ждет зрителей военно-исторической реконструкции. Трансляцию можно будет посмотреть из любой части страны.

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В Выборге 7 ноября пройдет масштабная военная реконструкция времен Великой Отечественной войны трансляция, патриотическая акция, Огненный штурм! Освобождение Выборга, Ленобласть, Выборг, военная реконструкция, Великая Отечественная Война
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Показ назначен на воскресенье, 7 ноября в 15.00 на странице сообщества хранителиистории.рф.

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