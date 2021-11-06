В Ленобласти зафиксировали 398 новых случаев COVID-19 – данные на 6 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 398 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 ноября.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+9), Пикалёво (+4), Ефимовский (+1), Бор (+1), Машнево (+1), Гагрино (+1).
Волосовский район: Волосово (+11), Хотыницы (+2), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Сяглицы (+1), Калитино (+1), Жилгородок (+1), Заполье (+1).
Волховский район: Волхов (+10), Колчаново (+3), Сясьстрой (+1), Берег (+1).
Всеволожский район: Мурино (+29), Всеволожск (+9), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Проба (+1), Новое Девяткино (+11), Щеглово (+1), Сертолово (+4), им. Морозова (+1), Старая (+3), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+5), Юкки (+1), им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Павлово (+1), Васкелово (+1), Касимово (+1), Массив Лехтуси СНТ Энергетик (+1), массив Урочище Лехтуси (+1), СНТ Спорт (+1).
Выборгский район: Выборг (+7), Первомайское (+2), Рощино (+13), Светогорск (+2), Поляны (+1), Приморск (+1), Тарасово (+1), Приветнинское (+2), Красносельское (+3), Вещево (+1), Дятлово (+1), Возрождение (+4).
Гатчинский район: Гатчина (+25), Большие Тайцы (+1), Большево (+1), Сиверский (+1), Вырица (+3), Пудомяги (+1), Монделево (+1), Коммунар (+3), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Пижма (+1), Старосиверская (+1), Дружная Горка (+1), Новая (Елизаветинское с/п) (+1), Ижора (Веревское с/п) (+1), Лязево (+1), Пудость (+2).
Кингисеппский район: Кингисепп (+14), Ополье (+1), СНТ Гороно (+2).
Киришский район: Кириши (+19), Отрада (+1).
Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Колосарь (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Мошкино (+1), Свирьстрой (+2), Горловщина (+1).
Ломоносовский район: Новоселье (+2), Аннино (+1), Новогорелово (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Келози (+2), Копорье (+1), Кипень (+2), Яльгелево (+1), Узигонты (+1), Глухово (+1), Витино (+1), СНТ Фауна (+2).
Лужский район: Луга (+7), Толмачёво (+2), Оредеж (+2), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Серебрянка (+1), Ретюнь (+1), Скреблово (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+4), Вознесенье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+10), Снегиревка (+1), Светлое (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+1), Ромашки (+1), Яблоновка (+1), КП Снетково СНТ (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+11), Гостицы (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+27), Шугозеро (+1), Цвылёво (+1).
Тосненский район: Тосно (+9), Тельмана (+2), Никольское (+4), Ульяновка (+3), Ям-Ижора (+1), Пионер (+1), Усадище (+1), Липки (+1), Войскорово (+3).