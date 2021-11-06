В Роспотребнадзоре сообщили о малом риске инфицироваться COVID-19 от привитых

Автор: Александр Селиванов
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Замдиректора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о риске заразиться коронавирусом от привитого заболевшего COVID-19.

По словам Руженцова, заболевшие COVID-19 пациенты, которые ранее были привиты от коронавируса, могут выделять вирус и передавать его.

Эксперт подчеркнула, что у вакцинированных зараженных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у непривитых пациентов.

— Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше, — рассказала Руженцова в беседе с РИА Новости.
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05.11.2021 79
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