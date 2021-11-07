Дрозденко отметил минимальный процент привитых от COVID-19 среди заболевших

Среди заразившихся COVID-19 в Ленобласти отмечен минимальный процент вакцинированных, об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Александр Дрозденко.

Он отметил, что за прошедшую неделю в регионе коронавирусом заболели 2 719 человек, 23 из которых оказались вакцинированы. Были госпитализированы 736 жителей – только у двоих были прививки. На ИВЛ за указанный период находился 91 человек, но среди них не было ни одного привитого.

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Также не было привитых и среди умерших от COVID-19. Всего за неделю от COVID-19 умерло 38 человек.

«Поэтому мой совет, прививайтесь. Предварительно, если есть сомнения или противопоказания, посоветуйтесь с врачом», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, с завтрашнего дня, 8 ноября, Ленобласть возвращается к обычной работе после «путинской» нерабочей недели.