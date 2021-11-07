Число ежедневных случаев коронавируса в Ленобласти перевалило за 400

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 409 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 7 ноября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+9), Ефимовский (+3), Мозолёво-2 (+1), Коли (+1), Чудцы (+2), Новое (+1), Падихино (+2) .

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+3), Сумино (+2), Курковицы (+1), Терпилицы (+1), Торосово (+1), д. Курск (+1), Большая Вруда (+1) .

Волховский район: Волхов (+8), Колчаново (+1), Сясьстрой (+6), Свирица (+1), Усадище (+1), Главная Запань (+1), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+12), Всеволожск (+12), Кудрово (+19), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+4), пос. Щеглово (+2), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+1), Новосаратовка (+1), гт. им. Морозова (+4), гт. им. Морозова (+4), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+2), Бугры (+3), Гарболово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Рахья (+2), Заневка (+1), массив Сады, СНТ Озон (+1), Кальтино (+2), Порошкино (+1), Рыжики (+1), Коккорево (+1), Орешек-2 (+1) .

Вам будет интересно Главный санврач Ленобласти рассказала, как регион будет жить после окончания нерабочих дней Большая часть ограничений останется в силе. По словам главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, после окончания нерабочих дней... 06.11.2021 129

Выборгский район: Выборг (+15), Глебычево (+1), Советский (+3), Подгорное (+1), Лужайка (+1), Приморск (+16), Соколинское (+2), Семиозерье (+1), Красносельское (+1), Большое поле (+1), Лебяжье (+1), Дятлово (+1), Горьковское (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+23), Рождествено (+1), Кобралово (+2), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Торфяное (+2), Лукаши (+1), Прибытково (+1), Шаглино (+1), Пудость (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+15) , Малый Луцк (+1), Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+20), Глажево (+1), Пчева (+1), Горчаково (+1) .

Кировский район: Кировск (+6), Отрадное (+2), Приладожский (+2), Назия (+1), Рындела (+1), Невдубстрой (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Свирьстрой (+2), Алеховщина (+3) .

Ломоносовский район: Новоселье (+3), Низино (+1), Аннино (+1), Новогорелово (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+2), Келози (+2), Разбегаево (+1), Кипень (+1), Узигонты (+1), Нижний Хутор (+1), Фауна (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+9), Ям-Тесово (+1), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Жельцы (+1), Серебрянский (+2), Межозёрный (+1), Рель (+1), Подгородье (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Никольский (+1), Важины (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+6), Сосново (+1), Снегиревка (+2), Мельниково (+1), Коммунары (+2), Кузнечное (+1), Тракторное (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+22), Гостицы (+1), Старополье (+1), Сельхозтехника (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+16), Мелегежская Горка (+1) .

Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+7), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Новолисино (+1), Федоровское (+4), Рябово (+1), с. Ушаки (+1), Войскорово (+1) .

Напомним, с завтрашнего дня, 8 ноября, Ленобласть возвращается к обычной работе после «путинской» нерабочей недели.