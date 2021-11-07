Бездомный в Тихвине угрожал пустить поезд под откос

В субботу, 6 ноября, в полицию Тихвинского района позвонил мужчина и заявил, что устроит теракт на железнодорожных путях и пустить под откос поезд.

Уже через час злоумышленника нашли в продуктовом магазине в шестом микрорайоне Тихвина. Им оказался 54-летний безработный мужчина без определенного места жительства, сообщили в полицейском главке.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Известно, что он уже был ранее судим, в общей сложности он отсидел уже 15 лет.