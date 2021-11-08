Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели

В понедельник, 8 ноября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем успешной рабочей недели.
На этот раз глава региона поделился фотографиями глухаря, которые были сделаны биологом Павлом Глазковым в Волховском районе Ленобласти. Именно в этом районе чаще всего можно встретить эту птицу.
Фото: vk.com/kazdoytvaripopare
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