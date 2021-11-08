Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 8 ноября, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем успешной рабочей недели.

На этот раз глава региона поделился фотографиями глухаря, которые были сделаны биологом Павлом Глазковым в Волховском районе Ленобласти. Именно в этом районе чаще всего можно встретить эту птицу.

Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Ленобласть, Дрозденко, губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Ленобласть, Дрозденко, губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Ленобласть, Дрозденко, губернатор Ленобласти
Фото: vk.com/kazdoytvaripopare
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Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Ленобласть, Дрозденко, губернатор Ленобласти
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