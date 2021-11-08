В России предложили полностью освободить ветеранов от оплаты ЖКХ

Изменения в закон «О ветеранах» направлен на отзыв в правительство. В случае одобрения поправок, ветеранов и инвалидов Великой Отечественный войны могут освободить от оплаты ЖКХ.

Об этом в понедельник, 8 ноября пишут «Известия». Как пояснил автор предложения, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подобные инициативы уже предлагались, но в новом варианте документа учтены замечания правительства.

Данную меру предлагается распространить на более чем 100 тысяч человек. Расходы федерального бюджета в данном случае могут составить 1,15 млрд рублей в 2023 году.

В пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий», отмечается, что сегодня в РФ не платят за услуги ЖКХ Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, Герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. При этом ветераны Великой Отечественной войны по действующему законодательству освобождаются только от половины стоимости слуг ЖКХ, пишут Известия.