В затопленном новом кампусе СПбГУ нашли и устранили место протечки

Рабочие устранили аварийную ситуацию, возникшую в общежитии бизнес-школы СПбГУ. Причиной бедствия оказалась неисправная муфта на водостоке.

Как сообщила ivbg.ru пресс-служба СПбГУ в понедельник, 8 ноября, в ходе поисков места протечки пришлось вскрывать гипрочные потолки, осматривать межпотолочное пространство. Причина была найдена: на трубе дождевого стояка в межпотолочном пространстве между крышей и третьим этажом сползла соединительная муфта. Муфту поставили на место и обжали хомутами.

Однако в общежитии теперь необходимо исправить последствия непогоды — следы протечки остались на потолке и стене коридора в блоках 614 (1 этаж) и 625 (2 этаж), сообщают в СПбГ. Данные проблемы устранят после окончательной просушки.