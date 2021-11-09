В России могут запретить фильмы с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями

Роскомнадзор предложил запретить в онлайн-кинотеатрах на территории России показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями.

Уточняется, что к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, пишет «Ведомости«.

Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Они регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей.

Подобные материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин предложил ограничить сцены насилия на федеральных телеканалах.