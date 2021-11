В понедельник, 8 ноября, случилось обострение ситуации из-за массовой миграции жителей арабских стран на территорию Польши. Власти республики на польской стороне выстроили против беженцев полицию и войска. Что случилось, рассказываем в нашем материале.

В понедельник в сети Интернет появилось множество видео и фото, на которых плотный поток людей из арабских стран с вещами движется в сторону польских границ, обходя КПП и направляясь в лес.

В разных источниках число мигрантов, оказавшихся 8 ноября перед границей с Польшей, насчитывало от двух до пяти тысяч человек.

#Belarus A video from one of the migrants, in which you can carefully see the armed men who later drove the migrants into the forest towards the border with #Poland . Strong response from the EU is needed. This is major provocation from the regime in Minsk pic.twitter.com/aOmZz0B3zi

В час дня поступила информация от белорусских пограничников, что мигранты ступили на территорию ЕС. Учитывая, что граница обнесена колючей проволокой, беженцы с помощью деревянных палок прогнули колючку и перешли в Польшу. Польские силовики пытались остановить хлынувший поток людей слезоточивым газом.

Согласно официальным данным, границу смогли пересечь единицы. В каких условия находят беженцы в Польше — не известно. Поляки ясно дали понять, что мигрантов вернут туда, откуда пришли. Белорусская сторона в стою очередь заявила, что обратно людей не примут.

Многие мигранты планируют перебраться в Германию, где их ожидают лучшие условия, но большинство, наверняка, переправят обратно в Польшу.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, большая толпа беженцев была самоорганизована по двум причинам. Первая — возможность перейти границу и исключить возможные насильственные меры в отношении мигрантов. Вторая — привлечение внимания международной общественности к несоблюдению прав человека со стороны властей Республики Польша.

Согласно официальному сообщению председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олега Гайдукевича, мигранты попадают на территорию Белоруссии законно воздушным путем, имея на руках полный пакет документов. Затем они целенаправленно пешком, на общественном транспорте или такси добираются до польских границ. В основном это беженцы из Ирака.

По словам депутата, подобное отношение к беременным женщинам и детям, которые оказались лицом к лицу перед польскими войсками, античеловечно и дико. Он считает, что Республика Польша должна принять мигрантов и разобраться с людьми в соответствии с документами, ратифицированными Варшавой.

Войска Литвы также стягиваются к пограничной зоне. Согласно данным МИД, за нынешний год количество нелегалов, попадающих на территорию страны из Белоруссии, выросло в 15 раз. Летом этого года на белорусско-литовской границе возвели барьер из колючей проволоки.

В 2021 года ситуация с нелегальной миграцией в страны Евросоюза обострилась за счет зафиксированного резкого роста со стороны Белоруссии. Власти Польши, Литви и Латвии уверены, что правительство Белоруссии специально создают напряженную ситуацию на границах, привозя к ним беженцев. В ответ Александр Лукашенко заявлет, что не будет мешать мигрантам перебираться в Европу.

Такой масштабный переход беженцев через границу в Польше зафиксирован впервые. Варшава ввела чрезвычайное положение на границе. Пограничный рубеж охраняет армия. Власти страны планируют установить по периметру колючей проволоки датчики движения и камеры.

One of the #migrants at the #Polish border next to #Belarus:

I swear to #God no one will come back. We want to go to #Poland. We are ready to go any way to go to #Poland. pic.twitter.com/TzOu7o2qfx

— gdh international (@gdhint) November 8, 2021