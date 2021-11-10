Заболеваемость COVID-19 в Ленобласти идет на спад – выявлено 383 новых случая

Ситуация с коронавирусом в Ленобласти остается сложной, но суточный прирост пошел на спад. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 383 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 10 ноября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+2), Ефимовский (+2) .

Волосовский район: Волосово (+6), Курковицы (+1), Терпилицы (+3), Торосово (+1), д. Калитино (+1), Хревицы (+1), Заполье (+1), Рабитицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+18), Кудрово (+17), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+3), Разметелево (+1), д. Щеглово (+1), Сертолово (+9), пгт. им. Морозова (+4), Старая (+3), Токсово (+1), Старая пустошь (+1), Романовка (+5), Бугры (+3), Агалатово (+2), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Ириновка (+1), Дубровка (+1), Павлово (+3), Порошкино (+1), Касимово (+1), Серебряный бор (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+15), Первомайское (+3), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+6), Каменногорск (+3), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Кировские дачи (+3), Вещево (+3), Токарево (+1) , Высоцк (+1) , Волочаевка (+1) .

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Гатчинский район: Гатчина (+24), Тайцы (+4), с. Никольское (+1), Кобралово (+2), Сиверский (+1), Вырица (+5), Малое Верево (+5), Коммунар (+10), Покровская (+1), Белогорка (+3), Большие Колпаны (+1), Жабино (+1), Новый Свет (+1), Старосиверская (+2), Сусанино (+4), Вайя (+1), Кобринское (+1), Дони (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+14) , Усть-Луга (+2), Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+17), Будогощь (+1), Глажево (+1), Кусино (+1) .

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+6), Назия (+1), Шум (+1), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+1), Вахнова Кара (+1) .

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Лаголово (+3), Виллози (+1), Лебяжье (+1).

Лужский район: Луга (+5), Торковичи (+1), Володарское (+1), Красный Маяк (+1), Почап (+1), Раковичи (+1), Городок (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2), Петровское (+1), Плодовое (+1), Раздолье (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+16), Кривцы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+21).

Тосненский район: Тосно (+11), Нурма (+1), Тельмана (+1), Никольское (+1), Федоровское (+2), Форносово (+4), Сельцо (+2), г. Любань (+3), Поги (+3), Кастенская (+1) .

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала актуальную инфографику ограничительных мер в Ленобласти.