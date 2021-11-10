В Ленобласти наградили лучших старост по обеспечению пожарной безопасности

В Ленобласти выбрали лучшего старосту в области обеспечения пожарной безопасности. Результаты конкурса огласили в среду, 10 ноября.

Конкурс проводился в соответствии с распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. Места распределялись с учетом числа бесед о мерах пожарной безопасности, проведенных с населением, количества информационно-пропагандистских материалов, направленных в СМИ и количества решений, принятых на общих собраниях. В расчет принимался и ряд других критериев.

По результатам работы конкурсной комиссии призовые места распределились следующим образом:

I место — староста д. Раковичи Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области — Пестовский Юрий Владимирович;

II место – староста п. Хрель Новосельского сельского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области — Куропятников Александр Иванович;

III место – староста п. Апраксин Мгинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области — Боярчук Марина Владимировна.