В Ленобласти завершено расследование жестокого убийства семейной пары

Двое петербуржцев скоро отправятся в тюрьму за ограбление и убийство семейной пары. Тела погибших обвиняемые вывезли в другую область, а машину сожгли.

Прокуратура подготовила обвинительное заключение в отношении двух петербуржцев, совершивших в Ломоносовском районе Ленобласти тяжкое преступление. Об это сообщает пресс-служба ведомства в среду, 10 ноября.

Расправа над парой произошла в апреле 2020 года на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Туда мужчину и женщину позвали под предлогом поиска редких металлов. В итоге их до смерти избили металлическим прутом, после чего погрузили в багажник и выбросили в реку Песь в Вологодской области. Принадлежавший жертвам «Мерседес» позже нашли сгоревшим дотла под Пикалево. При этом с машины предварительно сняли колеса.

Убийство обвиняемые совершили в корыстных целях — после расправы они забрали у жертв ключи от квартиры в Петербурге и украли из нее 170 тысяч рублей и золотые украшения.