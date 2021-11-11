В Ленобласти выявлено 375 новых случаев COVID-19 — данные на 11 ноября

В Ленобласти за последние сутки выявили 375 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 82 682 человек, выздоровели — 62 809.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3).

Волосовский район: Волосово (+4), Сумино (+1), Реполка (+1), п. Калитино (+2), Остроговицы (+1), Липовая Гора (+1) .

Волховский район: Волхов (+13), Колчаново (+2), Сясьстрой (+3), Кисельня (+2), Новая Ладога (+2) , Старая Ладога (+2) , Селиваново (+2) , Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+41), Всеволожск (+21), Кудрово (+12), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+10), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+8), Осельки (+2), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Вартемяги (+1), Бугры (+2), Гарболово (+2), Агалатово (+3), Юкки (+2), Дубровка (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Рапполово (+1), Нижние Осельки (+1), Стеклянный (+1), Островки (+1), Кавголово (+1), Лаврики (+1), Красная Горка (+1), Ника (+1), Лесколово (+2) .

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Выборгский район: Выборг (+19), Первомайское (+1), Рощино (+1), Советский (+2), Поляны (+1), Приморск (+1), Лосево (+1), Каменка (+1), Красносельское (+1), Токарево (+1), Матросово (+1), Пушное (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+24), Тайцы (+1), с. Никольское (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+2), Вырица (+3), Пудомяги (+1), Малое Верево (+2), Монделево (+1), Коммунар (+4), Большое Рейзино (+1), Большие Колпаны (+2), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Вайялово (+1), Мины (+1), Дружноселье (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+11) , Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+5) .

Киришский район: Кириши (+16), Пчева (+1) .

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+5), Синявино (+1), Молодцово (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Ломоносовский район: Аннино (+2), Горбунки (+5), СНТ » Надежда ВМА им. Кирова» (+1), Оржицы (+2), Владимировка (+1), Гора-Валдай (+1), Пеники (+2), Разбегаево (+1), Копорье (+1), КП «Петергофские предместья» (+1) , Витино (+1) , Брусничное (+1) , КП Аннинские высоты (+2) , Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Толмачёво (+1), Сырец (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+1), Починок (+1), Ларионово (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+7) .

Тихвинский район: Тихвин (+16).

Тосненский район: Тосно (+9), Нурма (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Федоровское (+2), Форносово (+1), . Любань (+3), пос. Ушаки (+3), Красный Бор (+1), Аннолово (+1), Войскорово (+1) .

Тем временем Общественная палата Ленобласти работает над наказанием для «антипрививочников». В частности, предложили лечить и хоронить за их счет.