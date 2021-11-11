В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

Было выявлено более 50 тысяч новых случаев заражения.
По данным Института Роберта Коха, в Германии резко выросло количество заражений коронавирусом. За сутки было зарегистрировано 50 196 новых случаев. Это новый антирекорд. Накануне COVID-19 заразились 39 676 человек.
Всего с начала пандемии в ФРГ было выявлено 4 894 250 случаев заражения.
За последние сутки от коронавируса в стране умерли 235 человек, количество смертей достигло 97 198.
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