В Минцифры заявили о рекордной атаке на «Госуслуги»

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что 10 ноября отражена рекордная по мощности атака на «Госуслуги» , сообщает ТАСС.

— Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на Госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что работоспособность портала «Госуслуг» восстановлена, а технические специалисты выясняют причины сбоя.

О сбоях в работе «Госуслуг» стало известно ранее. При попытке зайти на сайт появлялось оповещение: «По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства».