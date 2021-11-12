Треть людей с ограниченными возможностями в Ленобласти имеют работу

Больше 30% людей-инвалидов в 47-ом регионе имеют постоянную занятость. По этому показателю Ленобласть а пятерке лидеров среди всех субъектов страны.

Об этом в пятницу, 12 ноября рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Для повышения уровня занятости инвалидов в регионе мы стараемся работать не только с теми, кто самостоятельно обращается за помощью в службу занятости, но и с теми, кто не знает о наших возможностях. В случае если незанятый инвалид самостоятельно не обратился в службу занятости, сотрудник биржи труда связывается с гражданином и персонально с ним работает, ― рассказала председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Выступление прозвучало в рамках IV Межрегиональной научно-практической конференции «Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства». Об этом мероприятии мы писали буквально в прошедшие сутки.

Ленобласть активно способствует обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями. Так, за счет бюджета региона работодатели имеют возможность создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и компенсировать часть выплачиваемой зарплаты инвалиду и его наставнику. Размер компенсации за созданное рабочее место может достигать 500 тысяч рублей, а максимальный период компенсации заработной платы инвалиду ― 3 месяца.