На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих во время десантирования.
Об этом вечером, 12 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе белорусского города Гродно.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система военнослужащего не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление.
По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют, — говорится в сообщении.
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12.11.2021 145