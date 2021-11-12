На учениях в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих во время десантирования.

Об этом вечером, 12 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку в районе белорусского города Гродно.

Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система военнослужащего не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление.

По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют, — говорится в сообщении.