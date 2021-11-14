В Петербурге пройдет Всероссийский экологический диктант

Мероприятие состоится с 14 по 21 ноября и будет состоять из 25 вопросов.

Как передаёт ТАСС, диктант будет проводиться с 14 по 21 ноября на портале экодиктант.рус. При этом, в Петербурге и других регионах страны также организуют площадки для очного участия в событии.

Диктант включит в себя 25 вопросов о Байкале, заповедниках, климате, энергетике, отходах, флоре и фауне. У каждого участника будет всего 45 минут, чтобы ответить на все задания.

Это ежегодный проект, основная цель которого — обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, развитие просвещения и волонтерства в экологической сфере, — рассказали организаторы мероприятия.