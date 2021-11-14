ФСИН рассказал, как проходят свидания в тюрьмах Петербурга и Ленобласти во время пандемии

Сотрудники ведомства контролируют применение средств индивидуальной защиты и заключенными, и теми, кто их навещает. В случае нарушений свидания немедленно прекращаются.

Наши коллеги из Невских новостей взяли интервью у представителя Управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти, который рассказал о новых ограничениях в местах, где и так многое запрещено.

Так, почти 90 % подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые подлежат прививке от коронавируса, прошли процедуру иммунизации. Вакцинация осуществляется силами мобильных бригад, а помощь заболевшим оказывается сотрудниками филиалов медико-санитарной части № 78 ФСИН России, пояснил интервьюируемый.

Допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки одноразовые), — отметили он.

Вам будет интересно Коронавирус выявили еще у 403 жителей Ленобласти — данные на 14 ноября В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 403 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 ноября. Бокситогорский район:... 14.11.2021 200

Также теперь необходимо предоставить оригинал справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Кроме того, в учреждения УФСИН не допускают посетителей с повышенной температурой тела.